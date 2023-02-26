كيران تريبيير مستشهدًا بنجمي ريال مدريد: لا عيب في الخداع

كيران تريبيير يكشف سر النجاح "المخادع" مستشهدًا بمارسيلو وراموس

لا يجد الإنجليزي كيران تريبيير، مدافع نيوكاسل، عيبًا في أن يكون مخادعًا قليلًا وقويًا في المباريات؛ فسر النجاح هو أن تكون لماحًا.

وينتظر ظهير نيوكاسل، اليوم الأحد، مباراة كبيرة ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية. وتغيب البطولات عن نيوكاسل منذ 1969.

وتحدث تريبيير لصحيفة "الجارديان" قبل مواجهة اليوم وقال عن اتهامهم بإتباع بعض الأساليب الملتوية والعنيفة: "أحب ذلك".

وواصل اللاعب الإنجليزي "الأفضل بالنسبة لي كان ستيفان سافيتش زميلي في أتلتيكو مدريد؛ اعتاد جذب الناس من شعرهم حتى في التدريبات. كان الأمر جنونيًا لكنني أحب ذلك. بالطبع لن يُعجب مشجعو الفرق المنافسة هذا ولا أعرف السبب. أرى ذلك جيدًا ولا أعرف لم يستهجنه الناس. هذا جيد".

ولعب تريبير في أتلتيكو وانتقل منه بداية العام الماضي لنيوكاسل "في بعض الأحيان عليك قتل المباراة وإبطاء الوقت. إن احتجنا ذلك أمام مانشستر سنفعل. سنفعل كل ما في وسعنا للفوز. إن أردت أن تكون ناجحًا فعليك أن تكون لماحًا. وعليك إدارة كل مباراة بشكل جيد وبطريقة صحيحة؛ انظروا لريال مدريد ونجاحاته في السنوات الماضية، مارسيلو وسيرخيو راموس كانا الأفضل في ذلك وفازا بكل شيء".