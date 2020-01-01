كيتا: كلوب هو أفضل صديق للاعبين ودائم الدفاع عنهم

إشادة كبيرة..

أثنى نابي كيتا، لاعب ليفربول، على مدربه يورجن كلوب، واعتبر أنه بمثابة "أفضل صديق" للجميع ودائم الدفاع عن كل اللاعبين.

وكان كيتا قد انضم إلى الريدز عام 2018 قادمًا من لايبزيج في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو، لكن رحلته في أنفيلد اصطدمت بكثرة الإصابات حتى الآن.

في الوقت نفسه فإن الإصابات وتراجع المستوى لم يمنع كلوب من منح الدولي الغيني ثقة كبيرة جعلته يكيل المديح له رغم غيابه عن عدد كبير من المباريات هذا الموسم.

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كيتا في تصريحات صحفية قال "كلوب؟ إنه موجود دائمًا من أجل لاعبيه، إنه تقريبًا مثل الصديق الأفضل والمقرب لنا.".

وأضاف "أعتقد أنني تحسنت كثيرًا، إنه شخص يتواصل كثيرًا وهو من نوعية المدربين ممن يقوموا بشرح كل شيء بشكل تفصيلي للاعبين.".

وأتم "دائمًا سوف يدافع عن لاعبيه، فالجميع سواسية عنده في قائمة الفريق، لا يوجد اختلافات بيننا بالنسبة له.".

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا قد شارك هذا الموسم في 18 مباراة فقط مسجلًا 3 أهداف وصانعًا لهدف واحد قبل توقف النشاط الرياضي بفعل تفشي فيروس كورونا.