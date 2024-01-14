كيبا أم لونين؟ .. حيرة "محسومة" داخل ريال مدريد قبل كلاسيكو السوبر الإسباني

من سيُشارك في نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة؟

تُسيطر حالة من الحيرة على الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بشأن حارس المرمى الذي سيتم الاعتماد عليه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أنه على الرغم من الخطأ الذي وقع فيه الحارس كيبا أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، إلا أن مشاركته أمام برشلونة محسومة من جانب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقامت الصحيفة بمقارنة رقمية بين كيبا والحارس الأوكراني أندري لونين، حيث تفوق فيها الأخير، بعدما خرج بخمس مباريات دون استقبال أهداف من أصل 10، بينما كيبا خرج بـ7 مباريات "كلين شيت" من أصل 16 مواجهة، كما أن معدل نجاح لونين في التصدي للتسديدات هو 80%، بينما كيبا 73%.

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ولكن يبقى مستقبل حراسة المرمى في ريال مدريد مثيرًا للقلق، خاصة وأن عقد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا سينتهي في 2026، والذي يُعاني حاليًا من قطع في الرباط الصليبي، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

وأصبحت فرص الأوكراني لونين في الفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في العالم ضعيفة للغاية، وذلك بعد الاعتماد مؤخرًا على كيبا في حراسة مرمى ريال مدريد.