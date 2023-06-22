بعد كوييار .. نجم هلالي دولي في الطريق إلى الشباب

نادي الشباب يتسوق في الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي

يبدو أن مسؤولي نادي الشباب، وجهوا أنظارهم في الميركاتو الصيفي الحالي، إلى الهلال؛ لضم عدد من نجومه، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الشباب بات قريبًا للغاية من التعاقد مع الكولومبي جوستافو كوييار، متوسط ميدان الزعيم الهلالي، مقابل مبلغ مالي وبدون أي صفقات تبادلية.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، عن أن كوييار، ليس اللاعب الهلالي الوحيد، الذي يستهدفه الليث الشبابي، في الصيف الحالي.

وأشار الصائغ عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الشباب، يحاول حسم صفقة لاعب دولي محلي من الهلال، حاليًا.

وقال الإعلامي الرياضي: "يارب تتم ولا يعاندون"؛ ما يؤكد على أن هذا اللاعب مرتبط بالزعيم ولن يكون حرًا؛ حيث كانت التوقعات تشير في البداية، إلى أنه متوسط الميدان ناصر الدوسري، الذي سينتهي عقده بختام الشهري الحالي.

جدير بالذكر أن الفترة القليلة الماضية، شهدت تعاونًا كبيرًا بين الهلال والشباب؛ حيث تعاقد الزعيم مع النيجيري أوديون إيجالو، بينما حصل الليث، على نواف العابد وهتان باهبري، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو على سبيل الإعارة.