رغم إدانته بقضية تهريب كوكايين .. ناد إماراتي يتعاقد مع نجم هولندا الهارب!

متورط في أكثر من قضية

بعد فترة من التجميد بسبب المشاكل القانونية المتورط بها، عثر الهولندي كوينسي بروميس على فريق جديد، بالانضمام إلى نادي دبي يونايتد.

الجناح البالغ من العمر 32 سنة تم اعتقاله بسبب قيادته للهروب بعيدًا عن موقع حادث أثناء معسكر تدريبي لفريقه السابق سبارتاك موسكو، كما تم القبض عليه في واقعة تهريب كوكايين في بلاده.

ومع ذلك توصل فريق دبي يونايتد لاتفاق نهائي على ضمه لمدة موسم واحد، وأعلن ذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بروميس بـ"الصفقة الكبيرة".

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ومن المقرر أن يحرص بروميس على عدم مغادرة دولة الإمارات طوال فترة تواجده مع فريقه الجديد، ولذلك لمقاومة كل محاولات هولندا لإعادته إلى أوروبا لمحاكمته في قضية تهريب المخدرات، والتي تم الحكم عليه فيها بالسجن لمدة ست سنوات.

ومن جانبها لم تلتزم الإمارات بمعاهدة التسليم القائمة بين دولتها وهولندا بهذه الصفقة، وهو الأمر الذي يمنح لاعب إشبيلية ومنتخب هولندا وأياكس وسبارتاك موسكو السابق المزيد من الوقت للتمتع بحريته والعودة لممارسة كرة القدم.

يذكر أن بروميس المنضم حديثًا للفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإماراتية، سبق أن أدين كذلك بطعن ابن عمه في الركبة أثناء شجار في عام 2020، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، ولكنه قام بالاستئناف ضد هذا القرار بالإضافة للحكم الآخر بسجنه في قضية تهريب الكوكايين.