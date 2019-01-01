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كوينتيرو يؤكد تفاوض وكيله مع مانشستر سيتي

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Marcelo Endelli/Getty Images
تألق صانع الألعاب الكولومبي قد ينقله للدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد خوان كوينتيرو صانع ألعاب نادي بورتو البرتغالي، اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

كوينتيرو انتقل من بورتو إلى ريفر بليت الأرجنتيني في يناير الماضي على سبيل الإعارة، والتي انتهت منذ أيام ليعود مجدداً للنادي البرتغالي.

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الدولي الكولومبي تألق بشكل لافت مع ريفر بليت، وساهم في فوز فريقه بكأس كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

مستوى اللاعب في البطولة وكذلك ما قدمه مع كولومبيا في كأس العالم، دفع المدرب بيب جوارديولا للتفكير في ضمه.

وقال صاحب الـ25 عاماً في تصريحات صحفية:"وكيلي جلس مع مانشستر سيتي وهذا يجعلني فخوراً".

وأضاف:"لو عدت إلى أوروبا فالأمر سيعود بالنفع على الجميع من كل النواحي وليس مادياً فقط".

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وتابع:"على كل حال أنا من مشجعي ريفر بليت أيضاً ورئيس النادي يعلم رغبتي في استمراري معهم".

وفي نهاية حديثه رفض كوينتيرو استبعاد إمكانية انتقاله للدوري الصيني لأسباب مادية، مؤكداً أنه لم يفكر في الأمر بجدية حتى الآن.

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