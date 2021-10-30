"كويلار سيعود إلى كولومبيا بشهادة تفوق من اتحاد الكاراتيه"

سخرية من كويلار ومحمد البريك

سخر الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، من المستوى العنيف الذي يقدمه اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار مع نادي الهلال، متحدثًا أيضًا عن المستوى التحكيمي في مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال.

الشهري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية: "أخجل أن أعرض مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال على أي متابع عربي لكرة القدم، لأن ما شفناه اليوم لا يليق بكرة القدم وبمسابقة تحمل اسم سيدي ولي العهد السعودي".

الإعلامي الرياضي تابع: "المستوى التحكيمي الذي رأيناه في الكلاسيكو، لا أستقبل من الإدارة إصدار بيان بشأنه، لأنه ببساطة كأحد مشجعي الأهلي ما هي الاستفادة من هذا البيان".

واستطرد قائلًا: "رسالتي إلى ماجد النفيعي رئيس الأهلي، في مباراة الاتحاد لم تطلب حكامًا أجانب، ولم تطالب بحقك الذي يجب عليك أن تطلبه، مبلغ 175 ألف ريال تقدمها لتعطي إيحاء لجميع الجماهير أنك تريد تجهيز فريقك من كل النواحي".

وتحول مبارك للحديث عن كويلار، حيث قال: "أتحدث عن أسطورة خط الوسط الدفاعي جوستافو كويلار لاعب الهلال، ضرب صالح العمري ورائد الغامدي خلال الموسم الماضي، واليوم وجه عبد الرحمن غريب خير شاهد للمستوى الرفيع الذي يقدمه لنا كويلار".

وسخر مبارك من مستوى اللاعب الكولومبي قائلًا: "أعتقد أنه في نهاية عقده مع نادي الهلال، سينتقل إلى كولومبيا بشهادة حسن سير وسلوك من جانب اتحاد الكرة، وأيضًا شهادة تفوق من اتحاد الكاراتيه".

"بيريرا كان عبئًا على الهلال .. يجب التخلص من فييتو"

واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "يجب على الكابتن محمد البريك أن يقيم احتفالًا لاستمراره طوال الـ90 دقيقة دون حصوله على كارت أحمر، بعد أن قام بشد عمر السومة في كرة كانت واضحة للجميع، وكانت تستوجب إنذارًا ثانيًا، في ظل امتلاكه لإنذار قبلها".

الأهلي تعادل مع نظيره الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة كانت مثيرة تحكيميًا.