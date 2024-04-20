كوندي يكشف كواليس صراع أراوخو وجوندوجان، ويحذر من "الفرصة الأخيرة"

ما حدث أمام باريس لن يؤثر على الكلاسيكو

خرج جول كوندي مدافع برشلونة، لمحاولة تخفيف حدة الأزمة التي تسبب فيها إلكاي جوندوجان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

جوندوجان خرج للحديث بعد خسارة برشلونة 4/1 وتوديعه لدوري الأبطال من دور الثمانية، من أجل انتقاد رونالد أراوخو بشكل غير مباشر، بسبب تلقيه بطاقة حمراء في وقت مبكر من الشوط الأول، وهي اللقطة التي قلبت الأمور تمامًا ضد الفريق الكتالوني، حيث خرج الألماني ليقول إن فريقه أضاع المباراة من يده.

كوندي قال في تصريحات لقناة "DAZN" الإسبانية:"لقد تحدثنا عن الأمر فيما بيننا، والمسألة الآن أصبحت مغلقة تمامًا، إلكاي لم يكن يريد إلحاق أي ضرر بأحد ورونالد أراوخو تفهم ذلك".

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وأضاف:"غرفة الملابس هادئة الآن تمامًا، القصة انتهت، سنسير جميعًا في نفس الاتجاه كما فعلنا ذلك دائمًا هذا العام، سواء في حالة الهزيمة أو الانتصار".

وأما عن المنافسة على الدوري قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد:"الجميع يشعر بالحماس في الفريق، لدينا الآن فرصة أخيرة من أجل العودة لسباق الدوري".

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب غدًا، الأحد، أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري، وهو في المركز الثاني بـ70 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال المتصدر بعد 31 جولة.