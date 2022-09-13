كوندي: جوارديولا كان يريد ضمي لمانشستر سيتي!

كوندي استمتع بالحديث مع جوارديولا وتشافي حول كرة القدم

كشف مدافع فريق برشلونة، جول كوندي، عما دار بينه وبين مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قبل أن ينتقل إلى الفريق الكتالوني في نهاية المطاف.

وكان النجم الفرنسي قد انتقل لصفوف البلوجرانا قادمًا من فريق إشبيلية هذا الصيف، ويشارك حاليًا بصفة أساسية مع كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وتحدث جول إلى "El Pais" حيث أوضح أن جوارديولا قال له إنه "يناسب طريقة لعبه"، كما أشار إلى استمتاعه بالحديث مع بيب وتشافي كذلك.

ماذا قال كوندي؟

قضى كوندي العديد من فترات الانتقالات بين الشائعات، حيث جذب مستواه في إشبيلية أنظار الفرق الكبيرة في أوروبا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة بـ 60 مليون يورو هذا الصيف.

وحول ما دار بينه وبين جوارديولا قال: "في عامي الأول في إشبيلية، اتصل بي جوارديولا، حيث أخبرني أنه يحبني وأنه يعتقد أنني سأناسب الطريقة التي يلعب بها".

وواصل: "لقد تحدثت كثيرًا عن كرة القدم مع كلاهما [تشافي وجوارديولا]. وهذا ما أحبه".

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وتابع: "أول شيء، في المحادثات التي أجريتها معهم، أدركت أنهما رآني ألعب، لقد عرفوا قدراتي تمامًا، لم يتحدثوا فقط للتحدث. لقد كانت محادثات دقيقة للغاية".

ومن المعروف أن اهتمام مانشستر سيتي في ضم كوندي لم يكن كبيرًا، حيث لم يدخل سباق التوقيع مع النجم الفرنسي الذي تواجد فيه برشلونة وتشيلسي.

جدير بالذكر أن كوندي يستعد مع برشلونة لمواجهة فريق بايرن ميونخ الليلة، في المباراة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.