كونتي يُعرقل خطط مورينيو للتعاقد مع نجم الأهلي

الأهلي قد يستفيد من المزايدة بين الساعين لضم لاعبه

رغم أنه لم يقدم الأداء المطلوب والمنتظر خلال موسمه الأول مع الأهلي في دوري روشن السعودي، إلا أن ميريح ديميرال مازال يحظى بالكثير من المعجبين في أوروبا، وهو الأمر الذي قد يصب لصالح النادي السعودي.

المدافع صاحب الـ26 عامًا كان قد فضل الانتقال إلى الفريق الجداوي الصيف الماضي على عدة وجهات أخرى، ولكن موسمه لم يكن جيدًا تمامًا بسبب الإصابات التي أبعدته عن اللعب كثيرًا، وقد كان قريبًا من الرحيل خلال يناير الماضي إلى ميلان لكن لم تتم الصفقة في النهاية.

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صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أفادت أن أنتونيو كونتي طلب من إدارة نابولي التعاقد مع مدافعين جديدين، أحدهما هو التركي ديميرال، حيث يراه أحد العناصر التي سيبني عليها فريقه الجديد في جنوب إيطاليا.

صحيفة الصباح التركية كانت قد أشارت مؤخرًا إلى رغبة جوزيه مورينيو في التعاقد مع ديميرال وضمه إلى فريقه الجديد فنربخشة الذي وقع عقدًا لتدريبه بداية الشهر الجاري، موضحة أن اللاعب أبدى ترحيبه بالعودة إلى ناديه الذي نشأ وترعرع في صفوفه.

دخول نابولي في سباق الفوز بخدمات ديميرال قد يُغير خطط اللاعب ويجعله يُفضل العودة إلى إيطاليا بدلًا من تركيا.