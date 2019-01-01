كونتي يوضح موقفه من التدريب في السعودية

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي يكشف موقفه من التدريب في السعودية مستقبلًا.

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر على ترحيبه بالتدريب في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي وأكد خلالها أن اللاعب العربي تطور بشكل واضح خلال السنوات الماضية، ونجح في تحقيق العديد من الأمور التي لم يصل لها من قبل.

وقال كونتي: "الأمر الهام من وجهة نظري هو تركيز العمل في قطاعات الشباب والبعث بهم للخارج ليحصلوا على الخبرات الكافية من أجل تطبيقها لاحقًا في مسيرتهم الكروية".

وأضاف: "في هذا الوقت لا يوجد لاعب عربي يملك إمكانيات كبيرة دون أن يكون هناك حالة من الصراع عليه بين الأندية الكبرى".

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وأكمل عن تدريبه في السعودية مستقبلًا: "لا يمكنني أن أستبعد أي شيء في الحياة، بكل تأكيد ذلك سيعتمد على مدى قوة الأسباب والطموحات في ذلك الوقت، ربما يكون التدريب هنا مثيرًا للاهتمام في المستقبل".

ويتواجد كونتي في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية لحضور لقاء ينظمه معهد إعداد القادة بالهيئة العامة ومن أجل إلقاء محاضرات على المدربين السعوديين.

جدير بالذكر أن كونتي يقود في الوقت الحالي إنتر ميلان للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يملك الفريق ٣١ نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بـ ٣٢.