كونتي ينفي تفاوضه مع ماروتا لتدريب إنتر

سباليتي يقدم أداء غير مُرضي لمشروع إنتر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد أمس المدير الفني الإيطالي، أنطونيو كونتي، أنه لم يتلقي أي عروض للتدريب في إيطاليا.

ونفى مدرب تشيلسي ويوفنتوس الأسبق وجود أي حديث بينه وبين بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر الإيطالي، لتدريب الأفاعي في الموسم المقبل.

وتصر ريبوببليكا الإيطالية أن كونتي على قائمة إنتر، لتعويض رحيل لوتشيانو سباليتي الصيف المقبل.

ولم يحدد إنتر بشكل رسمي من سيعوض مدرب روما السابق، خاصة مع تذبذب نتائج الفريق في الموسم الحالي محلياً وتوديعه دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

💢 مارسيال تحت قيادة سولشاير :



🔑 12 خلق فرص

✨9 مراوغات ناجحة

🎯 4 تسديدات على المرمى

⚽️ 2 هدف

🅰️ 1 أسيست



🔴 خمس أعوام أخرى داخل أولد ترافورد✍️ pic.twitter.com/7zTFrPm8dS — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

ويأمل إنتر في الخروج على الأقل بلقب الموسم الحالي، سواء بلقب كأس إيطاليا حيث يواجه لاتسيو، أو الدوري الأوروبي الذي يتواجد فيه بدور الـ32.

وتعد العلاقة بين كونتي وماروتا قوية، وقد يكون خليفة سباليتي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2021 مع النيراتزوري.