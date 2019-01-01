كونتي يستعيد قوته الضاربة أمام برشلونة

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر لا ينوي منح نجوم فريقه أي راحة أمام برشلونة ويستعيد قوته الضاربة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لإنتر سيدخل مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا بقوته الضاربة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن المدرب الجديد للإنتر لا يفكر في المداورة أمام النادي الكتالوني خلال مواجهة الأربعاء المقبل.

ويعود للنادي عدة عناصر على رأسها دييجو جودين الذي يعرف برشلونة جيدًا من فترته في صفوف أتلتيكو مدريد قبل الانضمام للنيراتزوري.

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وذكرت الصحيفة أن كل المراكز الخاصة بإنتر في المباراة تم الاستقرار عليها من قبل كونتي عدا شريك روميلو لوكاكو في هجوم الفريق.

وكان إنتر قد مر بتعادل مخيب للآمال في افتتاح مباريات المجموعة أمام سلافيا براها بهدف لمثله على أرضه ووسط جماهيره.

جدير بالذكر أن موقف المجموعة الآن يشير بالتعادل بين الأربعة فرق في عدد النقاط بواقع نقطة لكل فريق بعد تعادل برشلونة وبروسيا دورتموند في الجولة الأولى أيضًا.