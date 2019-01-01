كونتي يربح قضيته ضد تشيلسي

حصيلة الشروط الجزائية لمدربي البلوز في ارتفاع متزايد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ربح أنتونيو كونتي المدرب السابق لتشيلسي قضيته ضد النادي الإنجليزي بشأن مبلغ فسخ التعاقد.

وألزم الحكم الصادر إدارة البلوز بدفع 10.3 مليون يورو (9 مليون جنيه استرليني) للمدرب الإيطالي.

جاء ذلك وفقاً للجنة تحكيم شئون المدربين في البريميرليج، ولكن حال رفض تشيلسي للدفع، سيتم تصعيد القضية إلى المحكمة العليا.

وكان النادي اللندني قد أقال كونتي الصيف الماضي قبل عام من نهاية عقده، مما دفع محامي المدرب للمطالبة بمبلغ التسوية طالما أن كونتي لم يأخذ وظيفة أخرى.

على الجانب الآخر كانت حجة النادي أن المدرب البالغ من العمر 49 عاماً قد اخترق بعض القواعد المهنية في بعض الوقائع مثل خلافه مع دييجو كوستا.

يذكر أن رومان أبراموفيتش رئيس تشيلسي قد دفع أكثر من 70 مليون جنيه استرليني (80 مليون يورو مقابل فسخ عقود المدربين منذ شرائه للنادي في 2003.