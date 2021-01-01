كونتي: لوكاكو في سان ريمو؟ ننتظره في سان سيرو أولًا!

ماذا قال كونتي قبل ديربي ميلانو؟

قال المدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي إنه لا يفكر فيما حدث بين زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو قبل مواجهة ديربي ميلانو وحضور النجم البلجيكي لحفل سان ريمو.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنيراتزوري قبل المواجهة المرتقبة غدًا أمام ميلان في ديربي مثير وساخن بين متصدر ووصيف الدوري الإيطالي..

الأسبوع الماضي، ارتقى إنتر لصدارة الدوري الإيطالي بعد إزاحة جاره اللدود ميلان بعدما استغل سقوطه السبت أمام سبيزيا وفاز الأحد على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

هذا الأمر جعل إنتر يدخل مواجهة الديربي متصدرًا لترتيب الدوري الإيطالي، وجعل كونتي يقول إنه يجب الفوز من أجل البقاء على القمة بعد نهاية الديربي كما هو الحل قبله.

وقال كونتي: "الديربي مختلف هذا العام نحن ندخل المباراة في الصدارة وميلان في المركز الثاني، وعلينا تحقيق الفوز من أجل أن نظل على القمة بعد نهاية المباراة"

وحول ذهاب روميلو لوكاكو لحفل سان ريمو الموسيقي واحتمالية وجود زلاتان إبراهيموفيتش هناك قال كونتي: "سان ريمو؟ الأهم أن نراه غدًا في سان سيرو".

وأثار كونتي الشكوك حول إريكسن حيث قال: "لا أعرف إذا كان سيشارك أساسيًا غدًا أم لا، هو يتحسن بشكل ملحوظ ولدينا الوقت للعمل وهذا جيد بالنسبة لي".

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يذكر أن النيراتزوري افتك الصدارة من ميلان الأسبوع الماضي بفارق نقطة واحدة فقط، مما سيجعل مواجهة الديربي حاسمة ومصيرية بشكل كبير في مصير المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.