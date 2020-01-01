كونتي: لن نضغط على إريكسن وهذا رأيي في نابولي

كونتي سعيد بالتأهل لنصف نهائي كوبا إيطاليا

أصر مدرب إنتر أنطونيو كونتي، على أن فريقه استحق الانتصار الثمين، الذي جاء على حساب فيورنتينا بنتيجة 2-1، في مباراة دور الثمانية لكأس إيطاليا.

وضرب فريق النيراتزوري موعدًا مع نابولي في مواجهتي الدور نصف النهائي المقرر لهما في لاحق من فبراير ومارس، وهي المرة الأولى التي يصل فها فريق الأفاعي لهذه المرحلة منذ نسخة 2015-2016.

وقال المدرب الإيطالي بعد المباراة "بالنظر إلى الفرص التي أوجدناها، فهو بالتأكيد فوز مستحق. نحن سعداء بالترشح للدور نصف النهائي".

وتابع "بالطبع نابولي من الفريق المميزة، وبالنسبة لنا، نريد المضي قدمًا في كل المسابقات التي نشارك بها، لاكتساب الخبرات والحفاظ على التطوير".

وعن الظهور الأول للوافد الجديد كريستيان إريكسن، الذي لعب كبديل على حساب أليكسيس سانشيز في منتصف الشوط الثاني، قال "لا نعتزم الاعتماد عليه قريبًا، إذ أنه تدرب معنا أمس فقط، لكن فيسينو وباريلا كانا لاعبين الوسط الوحيدين المتاحين".

وأضاف "لدى إريكسن شخصية ووجوده سيزيد من جودة الفريق، وآمل أن نستعيد المزيد من اللاعبين لأن الخيارات محدودة للغاية في وسط الملعب".

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وختم حديثه "حاولنا التغلب على غياب سينسي وبروزوفيتش باللعب بنظام جديد، وربما يقوم إريكسن بأدوار مختلفة".

الجدير بالذكر أنه على مستوى الدوري الإيطالي، يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 48 نقطة، متأخرًا عن المتصدر يوفنتوس بأربع نقاط.