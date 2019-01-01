كونتي: لن نبكي على الإصابات ولن نغير طريقة لعبنا

المدير الفني لإنتر يتحدث قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام سلافيا براج

رفض أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر، البكاء على إصابات فريقه قبل مباراة سلافيا براج المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر لمواجهة، سلافيا براج مساء غد الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نعلم مدى صعوبة المباراة وأهميتها، ولكن سيتعين علينا أن نعاني هنا كما عانى برشلونة ودورتموند، نحن أفضل من مباراة الدور الأول، كان لدينا الوقت للعمل والتعود على طريقة اللعب، نحن بحاجة إلى مثل تلك المباريات كي نتحسن، يجب أن نواصل على تلك الوتيرة".

وتابع: "دوري أبطال أوروبا هو المسابقة الأهم، فأنت تلعب مع فرق كبيرة لديها عقلية الفوز، نحن نريد الاستمرار في هذه المسابقة كي نكتسب المزيد من الخبرة".

وعند سؤاله عن سوق الانتقالات الشتوية القادمة قال المدرب: "الحديث عن الميركاتو اليوم ليس عدلاً، دعونا الآن نفكر في الغد ونتحدث عن اللاعبين الموجودين معنا حالياً".

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وعن إصابات الفريق، قال كونتي: "نحن نعمل هنا منذ اليوم، وليس من الطبيعي أن نبكي قبل المباريات على الإصابات، أنا أؤمن بكل لاعبي الفريق، ولسنا بحاجة إلى تغيير طريقة اللعب في حالة إصابة أحد اللاعبين".

ويحتل إنتر المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، ويتصدر برشلونة المجموعة بـ 8 نقاط، وفي المركز الأخير سلافيا براج بنقطتين.