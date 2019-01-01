كونتي: لا بديل سوى الفوز على برشلونة

المدرب الإيطالي سعيد بالأداء اليوم ويتعهد بالقتال من أجل التأهل على حساب دورتموند

نجح نادي إنتر ميلان في الفوز اليوم بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث تفوق على سلافيا براج بنتيجة 3-1 ولكنه لم يحسم التأهل لدور الـ16 حتى الآن.

أصبحت المجموعة معقدة بعد فوز النادي الإيطالي وخسارة بوروسيا دورتموند الألماني بذات النتيجة أمام برشلونة في كامب نو الليلة، ليكون الحسم على المركز الثاني في الجولة الأخيرة.

ومن جانب تصريحات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بعد المباراة قال: "لقد تحسن مستوى الفريق كثيرًا هذه المباراة، عندما تقوم بالمقارنة مع الأداء في مباراة الذهاب أمام سلافيا والتي انتهت بالتعادل السلبي في سان سيرو، كنت غاضبًا من النتيجة ولكن الأمور تحسنت".

وتابع: "لقد نجح الخط الهجومي لدينا في التسجيل هذه المباراة ولم يقع في ذات الصعوبات التي كانت أمامنا في مباراة الذهاب أمام دفاع سلافيا، فاليرو قدم مباراة رائعة اليوم وأثبت أنه يُعتمد عليه".

وفي الأخير قال: " المجموعة أصبحت صعبة للغاية، لا يوجد أمامنا سوى أن نفوز على برشلونة في المباراة القادمة، سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق ذلك ونلعب بكل قوة من أجل التأهل للدور المقبل".

يذكر أن إنتر يتواجد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وهو يتساوى مع دورتموند صاحب المركز الثالث ولكن يتفوق عليه بفارق الأهداف.