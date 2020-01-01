كونتي: كنا في موقف مخزي ولعبنا بالقلوب قبل السيقان

إنتر قلب النتيجة على ميلان برباعية بعد التأخر بهدفين دون رد

أشاد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر بردة فعل لاعبيه أمام ميلان، وقلب النتيجة، مشيراً إلى أن أهم شيء أن يلعب اللاعبون بقلبهم قبل ساقيهم.

ونجح إنتر في تحويل تأخره بهدفين دون إلى فوز برباعية، على ميلان في ديربي ميلانو بالجولة الـ 23 من السيري آ.

وقال كونتي في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت ليلة خاصة لنا، الشوط الأول كنا سيئين للغاية لعدة أسباب ولكن في نهاية الشوط وجدنا أنفسنا إلى حد ما".

المزيد من الفرق

وواصل: "بين الشوطين تحدثنا عن بعض الأمور وأخبرت اللاعبين أننا لا نستحق هذا الموقف المخزي الذي نحن فيه، ويجب أن نظهر ردة فعل".

وتابع: "في الشوط الثاني قدم اللاعبون شوطاً استثنائياً، أهم شيء أن يكون لك ردة فعل وتلعب بقلبك قبل ساقيك وهذا ما حدث في الشوط الثاني".

وأضاف: "يسعدني أن أرى الفريق يقاومون في المباريات ويقلبون النتيجة، هذا يعني انهم مستعدون لشيء مهم حقاً".

وأكمل: "سنلعب مباريات هامة بداية من يوم الأربعاء في نصف نهائي الكأس أمام نابولي، ثم لاتسيو في الدوري الأسبوع القادم".

وتطرق كونتي للحديث عن لاعبه كريستيان إريكسن وقال: "إريكسن لاعب جيد ومميز، يستطيع أن يلعب كمهاجم ثان، لكن في هذه المباراة جعلته يلعب في وسط الملعب، هو الآن يعتاد على كرة الإيطالية وطريقة علبنا ولكنه لاعب مميز ولديه شخصية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "يجب أن نفكر في أنفسنا وألا نفكر في الفرق الأخرى، يجب أن نتحسن، نحن نحتاج لمزيد من الصبر والوقت، ولكن بعد 6 أشهر من العمل أستطيع أن أقول إنني راض عن العمل وأداء اللاعبين"

جدير بالذكر أن إنتر يحتل صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ولاتسيو صاحب المركز الثالث.