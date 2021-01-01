كونتي: كنا تحت الضغط وأقدر تضحية لاوتارو والبقية

كونتي يتحدث عقب انتصار هام على أتالانتا

قال المدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي إن الفوز الذي حققه الفريق اليوم على أتالانتا كان هامًا، مؤكدًا أنه يقدر التضحيات التي قدمها اللاعبون من أجله ومن أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

وحقق إنتر فوزًا صعبًا على حساب ضيفه أتالانتا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

إنتر دخل المباراة تحت ضغط كبير بعد انتصار ميلان على هيلاس فيرونا وفوز يوفنتوس على لاتسيو، ليكون مطالبًا بالانتصار هو الآخر للحفاظ على الفارق مع الملاحقين.

وعقب المباراة التي شهدت الانتصار السابع تواليًا للنيراتزوري قال كونتي إنه عندما فاز جميع الملاحقين للنيراتزوري على مستوى جدول الترتيب زاد الضغط على الفريق قبل لقاء أتالانتا.

وأضاف: "بالإضافة إلى أنه يجب القول إن أتالانتا هو فريق صعب ينتزع النقاط من جميع الفرق الكبيرة. لقد كانوا أكثر حرصًا قليلاً من المرات الأخرى التي واجهنا فيها بعضنا البعض".

وتابع: "لذا فهي ثلاث نقاط مهمة ، ضد فريق ممتاز، فصل أتالانتا مهم أيضًا في الحديث عن لقب الدوري، لأن إنهم فريق يتمتع بعقلية رائعة ويمكنهم أيضًا أن يكون لهم كلمتهم في السباق نحو القمة".

وحول المستوى الذي قدمه اللاعبون قال كونتي إنه يريد التصفيق لهم جميعًا على التضحيات التي قدموها إلى جانب أدوارهم الأساسية التي يتم تكليفهم بها وفقًا لمراكزهم.

وأردف: "على سبيل المثال، هناك تصفيق كبير للاوتارو مارتينيز، لأنه لم يلتزم فقط في الناحية الهجومية ولكن أيضًا في المرحلة الدفاعية ضحى كثيرًا لأن أتالانتا حاول استغلال المساحة الموجودة خلف فيدال، ولكن لاوتارو قام بتغطيتها بامتياز".

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وبهذا الفوز رفع النيراتزوري رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 62 في صدارة الترتيب، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الملاحق المباشر والجار اللدود ميلان، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثالث وحامل اللقب يوفنتوس.