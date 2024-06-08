كونتي قلب الأمور رأسًا على عقب.. صفقة "الاتحاد - لوكاكو" في مهب الريح!

عقده مع تشيلسي مستمر حتى صيف 2026

أتى التولي الرسمي لأنطونيو كونتي مهمة تدريب نادي نابولي ليلعب دور "تأثير الدومينو" فيما يتعلق بصفقة انتقال محتملة لروميلو لوكاكو إلى الدوري السعودي.

نادي الاتحاد السعودي كان قد حشد كل أوراقه من أجل ضم لوكاكو، كبديل لرحيل كل من عبد الرزاق حمدالله وعدم تأقلم كريم بنزيما بعد.

الساعات الماضية شهدت تأكيدات إعلامية، على قرار من الإدارة الاتحادية، بـ"الاستغناء" عن حمدالله، في الميركاتو الصيفي القادم؛ من أجل منح الحرية إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما، في خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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لوكاكو يظل اسمًا مطروحًا، وكان قد صرح من قبل باستعداده للعب في الدوري السعودي، وأمطر الكرة السعودية بعبارات الثناء.

إلا أن تولي كونتي تدريب نابولي قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر من جديد، في ظل الحب الكبير الذي يكنه البلجيكي للمدرب الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي يسعى للم شمل اللاعب ومدربه الأسبق في إنتر، ومنح المدرب الإيطالي خيارًا جيدً للغاية في مركز الهجوم.

يأتي هذا في ظل حاجة تشيلسي الملحة في البيع للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف، وفي ظل استمرار عقد لوكاكو مع البلوز حتى صيف 2026.