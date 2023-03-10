كونتي: أتفق مع ريتشارليسون أن موسمه كان قذرًا وأخطأ بقول "أنا"!

موسم قذر ولكن..!

رد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير على تصريحات ريتشارليسون لاعب الفريق مؤكدًا إن موسمه لم ينتهي مع السبيرز، بالرغم من تصريحاته الأخيرة.

ريتشارليسون خرج بتصريحات عنيفة حول كونتي، وأبدى حزنه من دقائق اللعب التى يحصل عليها، عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية: "شاهدت مقابلة ريتشارليسون، أعتقد أنه لم ينتقدني بل انتقد موسمه والذي كان قذرًا، وأنا أتفق معه، لكن يظل لديه فرصة إذا استحقها فسيحصل عليها".

وأضاف: "ريتشارليسون فهم جيدًا أنه ارتكب خطأ، عندما تتحدث وتكرر قول "أنا، أنا، أنا"، ولا تقول "نحن"، فأنت تفكر بنفسك فقط وأنت أناني".

وأتم: "أقول دائمًا للاعبين إذا أردنا بناء شيء مهم هنا والفوز والمنافسة على الألقاب، فعلينا التحدث ونقول "نحن" ونسيان كلمة "أنا" أثناء الحديث".