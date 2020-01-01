كونتي: الملاعب الفارغة ليست جميلة

كونتي حزين من مشهد الملاعب الفارغة بسبب فيروس كورونا

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن مشهد الملاعب الفارغة والخالية من الجماهير ليس لطيفًا، ولكن القرارات اتخذت لأسباب صحية ويجب الالتزام بها.

وكان الأسبوع الماضي مثيرًا للجدل في إيطاليا، حيث تم تأجيل عدد من مباريات الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا في شمال البلاد وتحديدًا مقاطعة لومبارديا والتي تضم مدينة ميلانو.

وصدر قرار بإجراء مباراة إنتر ولودوجوريتس في إياب دور الـ 32 على ملعب جيوسيبي مياتزا بدون جمهور، وكذلك مواجهة ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس الأحد المقبل.

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وحول ذلك، قال أنطونيو كونتي إن اللعب خلف أبواب مغلقة ليس بالأمر الجميل، حيث أن كرة القدم تحتاج إلى الجمهور والشعور بالأجواء المحيطة"

وأضاف: "ولكن بعد قول ذلك يجب علينا أن نشير إلى أن القرارات قد اتخذت لأسباب صحية، فقط آملأن يعود كل شيء إلى طبيعته في أقرب وقت"

وتابع: "لقد انتصرنا في الذهاب بهدفين للا شيء ولكن هذا يجب ألا يعني شيئًا بالنسبة لنا، علينا خوض المباراة وكأننا نبدأ بالتعادل السلبي دون أفضلية"

وأردف: "لدينا جدول زمني مزدحم وعلينا التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة، سنلعب مع لودوجوريتس الخميس ثم الأحد أمام يوفنتوس ثم في منتصف الأسبوع المقبل أمام نابولي في نصف نهائي الكأس"

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يذكر أن إنتر يحتل حاليًا المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط مع المتصدر يوفنتوس مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام سامبدوريا