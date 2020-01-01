كونتي: الدوري الأوروبي فرصة للمداورة بين اللاعبين

تصريحات أنطونيو كونتي عقب انتصار إنتر على لودوجويتس

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن بطولة الدوري الأوروبي ستكون فرصة لمنح اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرًا المزيد من الدقائق.

وحقق إنتر انتصارًا بهدفين للا شيء على حساب مضيفه لودوجوريتس بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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وحول الانتصار قال كونتي إن المباراة بدأت بإيقاع بطيء ولكن النسق ارتفع بمرور الوقت، حتى نجح الفريق في تسجيل هدفين في شوط المباراة الثاني.

وأضاف: "لقد لعبنا بكشل جيد ونجحنا في التقدم على مستوى النتيجة، لقد أعطانا التقدم ثقة أكبر وجعلنا نستطيع فرض أسلوبنا الذي فشلنا في فرضه منذ بداية المباراة"

وتابع: "الدوري الأوروبي سيكون فرصة لمنح فرص أكثر للاعبين الذين لا يشاركون كثيرًا، بطولة كهذه من املمكن أن تنهك اللاعبين بدنيًا في حال شاركت في مباراة يومي الأحد والخميس"

وأردف: "إريكسن ما زال في حاجة من أجل الاستقرار والتكيف، لقد قدم مباراة مميزة الليلة، ولكنه ما زال أمامه الكثير من العمل الذي يجب عليه القيام به"

وأكمل: "ما زال لم يجد لياقته الكاملة ولكننا لسنا في عجلة من أمرنا، إنه يساعدنا ويعطينا الثقة ولكن عليه اكتشاف الشدة والإيقاع والأشياء التي ميزته في السنوات الماضية ويبحث عن استعادتها"

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ومرت الدقائق خلال المباراة بدون جديد بعدي هدفي لوكاكو وإريكسن، لينجح إنتر في النهاية في تحقيق انتصار هام يعطيه الأسبقية قبل مواجهة الإياب على ملعب جيوسيبي مياتزا الأسبوع المقبل.