كونتي: الخوف ليس من مفرداتي وأفكر في إنتر لا في نجاحي الشخصي

أبرز ما قاله أنطونيو كونتي قبل مواجهة إنتر وشاختار دونتسيك في نصف نهائي الدوري الأوروبي

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إنه سعيد بحضور الرئيس ستيفان زهانج، مؤكدًا أنه يحترم شاختار ولكنه لا يعرف كلمة الخوف بين مفرداته.

ويلتقي إنتر أمام شاختار دونتسيك مساء الغد ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي، في فرصة للنيراتزوري لمحاولة الحصول على لقب هذا الموسم.

وحول ذلك، قال كونتي إن مواجهة شاختار ستكون صعبة ولكنه يثق في لاعبيه ومتأكد أن النيراتزوري يستطيع الحصول على بطاقة العبور للمباراة النهائية.

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وأضاف: "شاختار فريق مليء بالمواهب وقد أظهر على مر السنين أنه قادر على تغيير المدرب أو اللاعبين، لكنهم دائمًا ما يعيدون البناء ويحافظون على مستوى عالٍ جدًا"

وتابع: "أتذكر عندما كنت في يوفنتوس لعبنا ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا، كان لديهم العديد من اللاعبين الذين أصبحوا في أندية كبرى فيما بعد أمثال مخيتاريات وبياتوف"

وأردف: "أرفع لهم القبعة هم ومدربهم، ولكن الخوف لا أعرفه في قاموسي، نحترم الجميع ولا نخاف أحدًا، ونؤمن بحظوظنا في جميع المباريات"

وأكمل: "سأكون سعيدا للنادي إذا فاز إنتر باللقب، لا أفكر في نجاحي الشخصي، فقط النادي الذي وظفني لأداء هذه المهمة ووثق في قدراتي"

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يذكر أن إنتر غاب عن منصاب التتويج منذ عام 2011، حين حقق لقب كأس إيطاليا كآخر الألقاب التي دخلت خزائنه.