ألفاظ نابية واتهام بالتحيز .. كونتي ينفجر غضبًا في وجه التحكيم والاتحاد الإيطالي

المدرب الإيطالي ليس راضياً عما حدث في العاصمة

شن مدرب إنتر أنطونيو كونتي هجوماً ضارياً على الاتحاد الإيطالي والحكم ماركو دي بيلو بعد تعادل فريقه أمام روما في السيري آ مساء الأحد.

النيراتزوري فرط في نقطتين مهمتين في سباق مطاردة يوفنتوس على قمة الترتيب بعد التعادل 2-2، في مباراة شهدت عدة حالات تحكيمية جدلية.

البداية كانت بعد عدم إلغاء هدف روما الأول رغم إظهار الإعادات وجود شبهة مخالفة على لاوتارو مارتينيز في بناء اللعبة، مما أغضب كونتي وجعله يسب الحكم.

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والتقطت عدسات الكاميرا ما قاله كونتي للحكم: "دي بيلو ماذا تفعل اليوم؟ نزهة في الملعب ربما؟ افتح عينيك وقم بعملك وحكم اللقاء، اسمك دي بيلو (تعني صاحب الجمال بالإيطالية)، لا، أنت لا تملك أياً من هذا".

كونتي واصل ثورته ولكن هذه المرة ضد اتحاد الكرة مع "سكاي": "أريد الجميع أن ينظر لرزنامة إنتر، عندما يتأزم الوضع ويجب التضحية بأحد دائماً ما يكون إنتر، في الماضي كان الوضع هكذا والآن كذلك، دائماً أنا من أتحدث، يجب أن يتحدث إنتر".

واستمر: "ذلك يعد جنوناً ويسبب لنا مشاكل، دائماً نلعب في الليل أمام فرق تحصل على يوم راحة أكثر مننا، هذه حقائق وسوء تنظيم، اليوم سنعود في الرابعة فجراً، أشعر وكأن إنتر ليس ممثلاً عندما يضعون تلك الرزنامة لأن ذلك جنوني".

وعن الحكم: "شكوك حول الكرة؟ لا يوجد أي شك، كولاروف لم يلمس الكرة من الأساس، فقط لمس كعب لاوتارو، هذا كان واضحاً، أحترم التحكيم لأنهم يمرون بظروف صعبة ودائماً تحت النقد ولكن الحكم ارتكب خطأً الليلة".

وختم: "الدخول للاستراحة وأنت متعادل ظُلماً بالتأكيد يجعلك غاضباً، الفريق يقوم بعمل رائع وضمن التواجد في دوري الأبطال ورغم ذلك يهاجمونه، عليهم النظر على تلك الفرق التي خارج المربع الذهبي ونسبقها بنقاط تبلغ 14 و16 نقطة".

إنتر رفع رصيد إلى 72 نقطة منفرداً بالمركز الثاني، على بعد خمس نقاط من المتصدر يوفنتوس الذي يلعب الليلة أمام لاتسيو.