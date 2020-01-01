كونتي يهاجم برشلونة بسبب لاوتارو وينتقد التحكيم

برشلونة يطارد النجم الأرجنتيني

رد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، بشكل قوي على الشائعات التي تحدثت عن مفاوضات من قبل برشلونة لضم نجم فريقه لاوتارو مارتينيز الصيف القادم.

وذكرت التقارير في إسبانيا وإيطاليا أن برشلونة عازم على دفع الشرط الجزائي البالغة قيمته 111 مليون يورو في عقد الأرجنتيني، أو مبادلته بلاعبين من صفوفه.

وقال كونتي بالمؤتمر الصحفي لمباراة لاتسيو: "لاوتارو يملك رأساً فوق كتفيه ويمكنه التفكير، الأحاديث الخاصة بالميركاتو لا تعني شيئاً، أرى أن هناك حديثاً عن ميركاتو إنتر المستقبلي منذ الآن".

المزيد من الفرق

وأضاف: "إنتر يعرف ماذا يفعل جيداً في الميركاتو، وليس مثل فرق أخرى، بعض الفرق الأخرى مهووسة بالانتقالات، الحديث الآن يساوي صفر، واللاعبون يجب أن يحافظوا على تركيزهم".

وعن قمة لاتسيو: "هي مباراة بين فريقين خارج حسابات اللقب، لاتسيو قام بعمل هائل للحفاظ على أبرز نجومه وبناء فريق قوي، فازوا بالكأس والسوبر، ولكن نحن نريد الفوز وخطط لذلك".

لاتسيو × إنتر | قمة في روما تحت أعين يوفنتوس

وأكمل: "نابولي قدم أمامنا عرضاً دفاعياً مميزاً وخرج بالنتيجة، ولكن لتقدم كرة قدم مميزة يجب أن تقوم بالشقين الدفاعي والهجومي، إريكسن؟ يعمل جيداً، البعض قال إنه لم يقدم عرضاً جيداً في أودينيزي، ولكن كنت مجبراً على إشراكه وقتها".

وعن التحكيم: "هناك قرارات تصيبك بالالتباس بسس اختلاف الأحكام من لقاء للآخر، ولكن يجب أن يكون هناك حسن ظن دائماً لأن غير ذلك غير مقبول، حكم الفيديو مثل كرة المضرب؟ لا يعجبني، الحالات موجودة أمام الجميع، من سأكلم وقتها تحديداً؟!".

بشرى سارة لجماهير إنتر قبل مباراة يوفنتوس

وعن تعافي سمير هاندانوفيتش من الإصابة: "تحدثوا مع الطبيب أفضل، موسم غريب، نحن في فبراير وعانينا من 6-7 إصابات قوية، هذا غير طبيعي".

ويتصدر إنتر حالياً الترتيب بالمناصفة مع يوفنتوس برصيد 54 نقطة، وخلفه مباشرة لاتسيو بفارق نقطة وحيدة.