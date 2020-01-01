كونتي: أهدينا الانتصار إلى لاتسيو وعلينا أن نكون هادئين

لاتسيو قلب النتيجة على إنتر في قمة الجولة من الدوري الإيطالي

يعتقد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ان فريقه عليه أن يتحلى بالهدوء في بعض المواقف، مثل مباراة الليلة أمام لاتسيو والتي خسرها النيراتزوري.

وخسر إنتر من لاتسيو، بهدفين لهدف في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي، على ملعب الأوليمبكو في العاصمة روما.

وقال كونتي في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أننا قدمنا أداء جيداً، ولكن النتيجة لا أحبها، نحن أهدينا الهدفين للاتسيو".

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وتابع: "لقد كان لقاء متوازن لم يهيمن أي فريق على المباراة، الطرفان حاولا الفوز ولعبوا بأسلوبهم، أنا لا أريد الدخول في تفاصيل ولكن يجب أن نكون أكثر هدوء في مثل تلك المواقف في بعض الأحيان نشعر بحماسة مفرطة".

وواصل: "التفاصيل مهمة في تلك المباريات الكبيرة وتقلص نسبة الخطأ، وإنها جزء من عملية التطور والتحسن، يجب أن يكون هؤلاء اللاعبون أكثر استرخاء في مثل تلك الحالات".

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وأضاف: "وكما قلت هذه عملية نمو وعلينا أن نستمر بها حتى نتعلم ونمر في كل موقف بطريقة صحيحة، ولكن اللاعبون لعبوا بجد أشكرهم على ذلك ويجب أن نفخر بأننا كنا في المركز الأول من الدوري".

وعن سبب مشاركة إريكسن خلف المهاجمين، قال كونتي: "أعتقد أنه في كل موقف يجب أن نجد التوازن بين الدفاع والهجوم، ولا يمكن أن يغير لاعب واحد مصير فريق بأكمله، نحن بحاجة للهدوء وأن نسمح للاعبين الجديد بالانسجام معنا بالشكل المطلوب، ومواصلة العمل دون التفكير بأن هذا اللاعب أو ذاك قادر على تغيير كل شيء".

جدير بالذكر أن إنتر تراجع للمركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر.