كومباني: ليفربول لم يحقق الدوري الإنجليزي بعد

لكن الأمور ليست في أيدينا..

يؤمن فينست كومباني، القائد التاريخي لمانشستر سيتي، أن ليفربول لم يتوّج بعد بالدوري الإنجليزي وأن ناديه يحتفظ بحظوظه في الفوز باللقب.

وكان كومباني قد حقق لقب البريميرليج في أربع مناسبات مع السيتي آخرها العام الماضي، قبل أن يُغادر متوجهًا للعب والتدريب في آن واحد لفريق أندرلخت البلجيكي.

لا يُنسى كيف أن كومباني ساهم في التتويج بالدوري العام الماضي على حساب كتيبة يورجن كلوب، عندما أحرز هدفًا خرافيًا في مباراة ليستر سيتي في نهايات البطولة كان حاسمًا بالنسبة لكتيبة جوارديولا.

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الدولي البلجيكي في تصريحات للصحافة عن صراع هذا الموسم قال "لا أقول أبدًا أن الأمر انتهى مع السيتي، من المستحيل أن أقول ذلك.".

كما أضاف "لكن الأمر الآن ليس في يد السيتي للأسف، ولكن هناك أشياء كثيرة نتطلع إليها هذا الموسم. انظر إلى أدائنا تاريخيًا في الكؤوس وكيف أن دوري أبطال أوروبا لا يزال هدفًا لنا.".

وأتم "ليس هناك ما يدعو لخيبة الأمل لهذا الموسم، فهناك الكثير من الأشياء التي قد نلعب من أجلها.".

الجدير بالذكر أن ليفربول يتقدم على السيتي بفارق 14 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن الممكن أن يزداد الفارق إلى 17 نقطة حال فوز الريدز بمباراتهم المؤجلة أمام وست هام.