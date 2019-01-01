كومباني: لا أشك في نفسي و أوقات الأزمات هي الأفضل للتعلم

فينسينت كومباني أسطورة مانشستر سيتي ولاعب ومدرب أندرلخت الحالي يؤكد على ثقته في خطته لن

أكد النجم البلجيكي فينسينت كومباني لاعب ومدرب أندرلخت الحالي ونجم مانشستر سيتي السابق على ثقته الكبيرة في نفسه وقدرته على النجاح رفقة فريقه الذي انضم له في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "جارديان"، وأكد خلالها أن أفضل أوقات التعلم تكون عند الأزمات والمشاكل.

وقال كومباني: "كل مرحلة في حياتي بدأت بصراع كبير أو تراجع واضح، لكن في النهاية دومًا ما أصل للنجاح والتميز، ولا يجعلني ذلك أشك في نفسي أبدًا".

وأضاف: "النجاح لا يأتي لو استسلمت في الظروف الصعبة، بالعكس تمامًا عليك أن تتعلم من تلك الأمور فهناك دومًا جانب جميل لها يعلمك الكثير".

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وأكمل: "لا أحاول أن أترك الأزمات تؤثر في، أقوم باحتضانها والتعلم منها وذلك هو الجانب الجميل منها أنها تكون أفضل طريقة للتعلم والوقت المثالي لفهم المزيد من الأمور".

وأنهى تصريحاته: "كل ما أحاول القيام به هو الأمر الصحيح، ولو قارنت ذلك بوضع المشروع في أندرلخت أشعر أنني أتبع الطريق الصحيح، لقد حللت الأمر وتأكدت من قدرتنا على تحقيق خطتنا، لذلك لن يتغير أي شيء ولن أتنازل عن ذلك".

جدير بالذكر أن كومباني تولى مسؤولية أندرلخت الفنية بشكل كلي بجوار كونه لاعبًا للفريق مع بداية الموسم لكنه تخلى عنها بشكل جزئي لتراجع النتائج.