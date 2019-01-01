كومباني: برناردو سيلفا يستحق الكرة الذهبية

إشادة كبيرة بالنجم البرتغالي من قائده السابق

أشاد فينست كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، بزميله في الفريق البرتغالي برناردو سيلفا، ويرشحه للتتويج بالكرة الذهبية في المستقبل.

سيلفا كان محور الحديث مؤخراً بعد تلقيه عقوبة الإيقاف في مباراة بالبريميرليج وغرامة مالية بعد إدانته بإهانة زميله بنيامين مندي عنصرياً.

وقال كومباني مع "Treble Triumph": "أعتقد الجميع يظن أن برناردو لاعب كبير، لايزال صغيراً، هو فقط فقط في الرابعة والعشرين وقدم موسماً هائلاً".

وتابع: "هو في بداية شيء كبير مع سيتي، أمضى موسمين هنا وكل شيء قام به كان رائعاً، سيزداد قوة، يملك مقومات أن يكون أسطورة للنادي، ولكن الأمر بيده".

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وأكمل البلجيكي: "الأمر يتوقف إذا كان يريد الاستمرار أم لا، هو موهوب للغاية وشخص إيجابي، أعتبره أيضاً قائداً، يعطي كل ما لديه وينشر أجواء إيجابية، وتلك صفات مهمة".

وواصل: "هو فنان وينقل لك طاقته الإيجابية داخل الملعب، هو مثل الطفل، يمارس الكرة أكثر من أي شخص، يفعل أشياء آخرون ليسوا قادرون على فعلها بما يملك من إبداع".

وختم: "هو يمشي على خطى ديفيد سيلفا وسمير نصري، ويمكنه أن يصبح من عظماء النادي والفوز بالكرة الذهبية يوماً ما، هو متواضع للغاية".

وشارك سيلفا في 120 مباراة مع سيتي حتى الآن في كل المسابقات، وسجل 27 هدفاً.