17-0 .. كومباني يشير إلى دور رباعية برشلونة في تألق بايرن ميونخ مؤخراً

قطار البافاري لا يعرف التوقف

تحدث مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني عقب انتصار فريقه الجمعة على أوجسبورج لحساب الدوري الألماني، وأشار إلى الدور الذي لعبته الخسارة برباعية ضد برشلونة بدوري الأبطال في تحسن أداء فريقه بشكل ملحوظ.

ومنذ الهزيمة 4-1 في أكتوبر ضد البلوجرانا لحساب دوري الأبطال، فاز بايرن بست مباريات بكل المسابقات وسجل 17 هدفاً ولم يستقبل أي أهداف، لينفرد بصدارة البوندسليجا ويتقدم في كأس ألمانيا ويحسن من ترتيبه القاري.

وعقب الانتصار بثلاثية نظيفة من توقيع هاري كين على أوجسبورج، ناقش كومباني أداء البافاري المتألق مؤخراً مع "ران سبورت": "يجب دائماً أن نتحسن، الآن تتحدثون عن نتيجة 17-0 ولكن الأمر بدأ باستقبال 4 أهداف ضد برشلونة".

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وأتبع: "تلقينا أربعة أهداف ضد برشلونة ولكن استمرينا في العمل بهدوء خلال تلك اللحظة وهذا ما نواصل فعله الآن، ولم نقم بأي أمور مختلفة عن ما قبل لقاء برشلونة على الإطلاق".

وأكمل البلجيكي الذي يلعب ناديه ضد باريس سان جيرمان منتصف الأسبوع بقمة أوروبية أخرى بدوري الأبطال: "عرفنا دوماً مدى جودة هذا الفريق وجودة اللاعبين المتاحين والمهارات التي يتمتعون بها ولكن يجب دائماً العمل لإخراج الأفضل".