"سأفعل ذلك عند الضرورة" .. كومباني العنيف يلقي كارت رعب في غرفة ملابس بايرن ميونخ

مقطع فيديو قديم يثير القلق بين لاعبي البايرن

تسيطر حالة من القلق على غرفة ملابس لاعبي بايرن ميونخ، بعد ساعات مع إعلان تولي البلجيكي فينسنت كومباني، على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأعلنت إدارة بايرن ميونخ، تعيين كومباني في منصب المدير الفني للفريق بدلًا من توماس توخيل، رغم هبوط البلجيكي مع بيرنلي إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" وتوديعه للدوري الإنجليزي.

وكشفت كريستيان فالك الصحفي بشبكة "بيلد" الألمانية، أن لاعبي بايرن ميونخ تداولوا فيما بينهم مقطع فيديو قديم انتشر على نطاق واسع لكومباني وهو يوبخ ويصرخ في وجه لاعبي أندرلخت داخل غرفة تبديل الملابس.

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وأشار إلى أن لاعبي البايرن شاركوا هذا الفيديو كثيرًا فيما بينهم ويتطلعون لمعرفة ما إذا كان هذا سيكون نفس رد فعل كومباني في تعامله معهم في غرفة ملابس البايرن.

وأضاف: "أخبرت كومباني أن لاعبي بايرن شاهدوا هذا الفيديو بالفعل ويتحدثون عنه. وقال إنه لن يكذب على اللاعبين وسيتحدث عن رأيه عند الضرورة".

يذكر أن كومباني أثار جدلًا واسعًا خلال مؤتمر تقديمه، عندما سُئل عن ليروي ساني جناح بايرن ميونخ، بحكم لعبه معه قبل الاعتزال مع مانشستر سيتي، ليتبين أن البلجيكي لم يكن يتابعه مع البايرن من الأساس، لأنه "لا يشاهد مباريات الفريق".