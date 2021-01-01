كومان يواصل حث ريكي بوتش على مغادرة برشلونة!

لا تعقل الكراهية..

حثّ رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، اللاعبين البدلاء الشباب على إيجاد مخرج لهم في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بدلًا من البقاء على مقاعد البدلاء دون مشاركات.

ورغم أن كومان لم يقم بتسمية أي من أولئك اللاعبين، لكن من الواضح أنه يقصد ريكي بوتش، الذي تربطه به علاقة من أسوأ ما يكون لأزمات بعيدة عن الكرة تتعلق بتسريب اللاعب لأنباء غرف خلع الملابس للصحافة.

برشلونة بالفعل أقدم على خطوة الاستغناء عن أولئك الذين هم خارج حسابات كومان، إذ انتقل كارليس ألينا إلى خيتافي على سبيل الإعارة، والآن يأمل كومان في أن يأتي بعده بوتش على الأغلب.

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المدرب الهولندي في تصريحات للصحافة قال في هذا الصدد "اللاعبون الذين أعتقد أن عليهم البحث عن طريق جديد قد تم إخبارهم بالفعل بذلك، بالأخص رامون بلانس (المدير الرياضي)، أنا أهتم أكثر بكرة القدم".

كما أضاف "في النهاية، يكون ذلك قرار اللاعب دائمًا فهو من يمتلك العقد. هناك بعض اللاعبين الذين أجد أنه من الأفضل لهم إيجاد مخرج والحصول على بعض الدقائق".

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وأتم "لا يستطيع الشاب أن يُمضي عامًا من دون أن يلعب أي مباراة، ليس من الجيد له، فهو لن يتطور كلاعب أبدًا هكذا".

ربما ليس بوتش الوحيد أيضًا الذي أرسل له كومان هذه الرسالة، فكذلك لاعب شاب آخر وهو ماثيوس فيرنانديز، الذي لم يشارك سوى في مباراة واحدة على مدار هذا الموسم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن كومان يتعرض للكثير من الانتقادات بسبب استبعاد بوتش، لا سيما وأن الشاب الكتالوني أثبت قدراته مع كل مشاركة، بيد أن المدرب لم يتوقف عن انتقاده واعتبار أنه يُريد العمل على لياقته البدنية أكثر من ذلك.