كومان يهدد مواجهة رونالدو وميسي بقرار مفاجئ قبل لقاء يوفنتوس

سيلعب برشلونة أمام يوفنتوس بالبدلاء .. فما موقف ميسي؟

يبدو أن مواجهة كريستيانو رونالدو أمام ليونيل ميسي في خطر بسبب قرار المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان خوض مباراة يوفنتوس بالبدلاء.

ويستضيف برشلونة يوفنتوس في الجولة السادسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد حسم الفريقين للتأهل إلى ثمن النهائي.

وعلى غرار ما يقوم به برشلونة في السنوات الماضية خلال مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يبدو أن كومان قرر إراحة لاعبيه الأساسيين.

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وحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن كومان سيعتمد على الخطة "ب" في مباراة يوفنتوس من أجل منح الفرصة إلى اللاعبين البدلاء والصاعدين ومنحهم المزيد من الدقائق.

بيانيتش وترينكاو على رأس اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا هذا الموسم بشكل أساسي ومن الأسماء التي من المرجح أن تبدأ مواجهة يوفنتوس بشكل أساسي.

ومع إراحة كومان للاعبيه الأساسيين يخشى الجميع من غياب ليونيل ميسي كما حدث في المباراة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا من أجل إراحته، وبذلك تفقد الجماهير فرصة مشاهدة ميسي في مواجهة رونالدو من جديد.

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يذكر أن مواجهة الذهاب بين برشلونة ويوفنتوس في تورينو قد غاب عنها كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا الذي حرم العالم من مواجهة بين النجمين الكبيرين..