كومان يقرر الإبقاء على كوتينيو

البرازيلي ضمن خطط الهولندي

تحدثت تقارير واردة من إسبانيا عن اقتناع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان بالبرازيلي فيليبي كوتينيو ونيته الاعتماد عليه الموسم المقبل.

ولن يجدد كوتينيو إعارته في صفوف بايرن ميونخ وسيرحل بعد لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، ودار الحديث حول انتقال إلى إنجلترا.

وذكرت "موندو" أن كومان مقتنع باللاعب البرازيلي ويراه قد يكون مفيداً لخط وسطه الذي يشهد عملية إحلال وتجديد هذا الصيف.

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وتأكد رحيل أرتور ميلو، مع محاولات للتخلص من الثنائي أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، وغموض موقف سيرجيو بوسكيتس بخط وسط البلوجرانا.

وأشار التقرير إلى أن كومان سينتظر نهاية نهائي دوري الأبطال وسيتحدث مع كوتينيو شخصياً لاستطلاع موقفه ورغبته من عدمه بالعودة.

ومر البرازيلي بموسم ونصف غير موفقين في صفوف النادي الكتالوني، ليخرج مُعاراً في ألمانيا، والآن يخوض نهائي الأبطال مع ناديه.

ويمتد عقد صانع الألعاب مع برشلونة حتى 2023 بعد أن دفع 120 مليون يورو في 2018 لضمه، مع 40 مليوناً إضافية في شكل حوافز.