كومان في وضع غير مريح وليس واثقًا في إدارة برشلونة

المدرب الهولندي يشعر وأن برشلونة قد وضعه في وجه المدفع

يبدو أن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يشعر بعدم الراحة بناء على ما حدث من قبل إدارة النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية قبل الموسم الجديد..

ويستعد برشلونة لبداية موسمه الجديد في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل، لذلك يكثف كومان العمل ليظهر الفريق في أفضل شكل ممكن منذ بداية الموسم.

وحول ذلك، رتب مدرب نادي برشلونة ما يصل مجموعه إلى سبع جلسات تدريبية، بما في ذلك حصة تدريبية مزدوجة، وتدريب للتيشيط صباح يوم المباراة الأولى.

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ولكن كل ذلك يأتي ممزوجًا بصدمة من المدير الفني الهولندي بسبب الوضع الداخلي في برشلونة وعدم اليقين بشأن أي شيء مستقبلي يخص الإدارة وتفاصيل النادي وفقًا لما نقلته صحيفة ماركا.

ومع الوضع غير المستقر بخصوص خروج اللاعبين وما حدث قبل رحيل لويس سواريز، بدأت الجماهير أيضًا تشعر بلحظات الشك في فترة ما قبل بداية الموسم الجديد.

ومن جانبه، بدأ المدرب رونالد كومان في إظهار بعض الشكوك، أو بالأحرى البعض من عدم الثقة.حول ما يراه من حوله، هذه هي الانطباعات التي يظهرها بشكل خاص إلى أقرب أصدقائه

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يذكر أن برشلونة لم يلعب في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني بسبب مشاركته في إقصائيات دوري أبطال أوروبا ووصوله للدور ربع النهائي للموسم المنصرم..