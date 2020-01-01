كومان يفرض أسبوعًا انتحاريًا قبل بداية الدوري الإسباني

المدرب الهولندي لا يمزح والبدنيات غايته الأولى

قرر رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة أن يكون الأسبوع المتبقي للفريق قبل بداية الدوري الإسباني مكثفًا على مستوى التدريبات والعمل البدني.

ويستعد برشلونة لبداية موسمه الجديد في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل، لذلك يكثف كومان العمل ليظهر الفريق في أفضل شكل ممكن منذ بداية الموسم.

وحول ذلك، رتب مدرب نادي برشلونة ما يصل مجموعه إلى سبع جلسات تدريبية، بما في ذلك حصة تدريبية مزدوجة، وتدريب للتيشيط صباح يوم المباراة الأولى.

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ووفقًا لذلك، سيكون الجدول التدريبي لبرشلونة حتى يوم الأحد المقبل مزدحمًا، وسيسير على النحو التالي حسب الخطة التي وضعها المدير الفني الهولندي.

سيتدرب الفريق اليوم الإثنين في الساعة السادسة والنصف مساءً، ويوم الثلاثاء سيخوضون جلسة تدريبية مزدوجة، ويوم الأربعاء سيكون لديهم جلسة صباحية ويوم الخميس سيستريحون.

أما مع العودة يوم الجمعة، سيكون هناك تدريب صباحي مكثف على المستوى البدني، ويوم السبت بحمل أقل ولكن مع التركيز بشكل خاص على الجوانب التكتيكية.

ولن يقدم كومان قائمة الفريق يوم السبت لكنه سينتظر جلسة التنشيط الصباحية لإعطاء قائمة المباراة ضد فياريال على ملعب كامب نو والتي ستكون مساء الأحد المقبل.

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يذكر أن برشلونة لم يلعب في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني بسبب مشاركته في إقصائيات دوري أبطال أوروبا ووصوله للدور ربع النهائي للموسم المنصرم..