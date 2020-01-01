كومان يعترف برغبته في ترك هولندا وتدريب برشلونة

كومان إلى برشلونة .. دقت ساعة الحسم؟

اعترف رونالد كومان برغبته في تدريب برشلونة للموسم المقبل والرحيل عن المنتخب الهولندي، في ظل اقتراب الأمور من الحسم بشكل رسمي.

وكان كومان قد أعلن في وقت سابق أنه لن ينتقل إلى برشلونة ولن يرحل عن المنتخب الهولندي من الأساس قبل خوض منافسات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ولكن التغيرات التي حدثت وتأجيل اليورو للعام المقبل بسبب فيروس كورونا عزز من احتمالية تولي رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا منصب المدرب في برشلونة في الوقت الحالي.

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وبسؤاله عن برشلونة حين وصل إلى مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم أجاب أنه بالفعل يود خوض تجربة تدريب الفريق الكتالوني في الوقت الحالي، ليأتي الحديث على لسانه.

ولكنه في الوقت ذاته أضاف أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، ولكنه قال إن الأمور ستكون رسمية فقط عندما يتم التوقيع رسميًا، أما قبل ذلك فهي مجرد تمنيات لا أكثر.

وتابع: "الأمور معلقة في الوقت الحالي، حتى ذلك الحين لا أستطيع قول أي شيء عن برشلونة أو الانتقال إلى هناك، حتى لو كنت أرغب في ذلك"

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يذكر أن كومان هو صاحب الهدف الحاسم لأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ برشلونة في النهائي الذي لعب عام 1992 أمام سامبدوريا الإيطالي..