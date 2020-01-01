كومان يضع خطة برشلونة لأسبوع الأبطال والكلاسيكو

رونالد كومان يقرر الاعتماد على التدوير ويدخل بعض التغييرات على تشكيلة برشلونة في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الكلاسيكو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قد قرر إدخال بعض التغييرات على تشكيلة فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن كومان استقر على خوض مباراة فيرينتسفاروشي بعدة تغييرات.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب لن يغير أي شيء في خط الدفاع، وسيشارك بنفس الخط الذي لعب مباراة خيتافي الأخيرة في الدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

طوارئ ريال مدريد وسقوط فان دايك .. عناوين الصحف 19 أكتوبر 2020

وسيخوض المباراة بتغيير وحيد في وسط الملعب، حيث سيشرك النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بدلًا من الشاب بيدري الذي قدم مستويات طيبة ضد خيتافي.

وفي الهجوم استقر كومان على إعادة أنسو فاتي من جديد بدلًا من عثمان ديمبيلي الذي كان في أسوأ حالاته في لقاء يوم السبت الماضي.

وكان برشلونة قد فشل في استغلال تعثر ريال مدريد الأخير أمام قادش وخسر من خيتافي بهدف نظيف في لقاء الجولة السادسة من الدوري الإسباني وخسر بنفس النتيجة أمام خيتافي.

جدير بالذكر أن برشلونة يفتتح مبارياته في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد أمام نظيره فيرينتسفاروشي بطل المجر مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو.