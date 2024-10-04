قرار في صالح برشلونة.. رونالد كومان يفضل إبعاد نجم الفريق الكتالوني عن منتخب هولندا!

نجم برشلونة خارج منتخب بلاده....

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة منتخب بلاده، والتي ستخوض مباريات التوقف الدولي القادم، وشهدت القائمة استبعاد فرينكي دي يونج، نجم برشلونة.

ومن المنتظر أن يخوض الطواحين الهولندية، مباراتين في التوقف الدولي أمام المجر، ثم ألمانيا، يومي 11 و14 أكتوبر الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن غياب دي يونج، عن قائمة منتخب بلاده ستكون فرصة للاعب، كي يحصل على فرصة أكبر للتعافي، بعد عودته من إصابة طويلة.

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وكان دي يونج، قد تعرض إلى إصابة قوية في شهر أبريل الماضي، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى مع الفريق الكتالوني، مساء الثلاثاء الماضي، أمام يونج بويز السويسري، في دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن كومان، قرر عدم استدعاء دي يونج في الوقت الحالي، كي يستعيد حساسية المباريات، وخوفًا من تعرضه لانتكاسة جديدة بسبب ضغط المباريات.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية تشير إلى أن دي يونج، سيكون جزءًا من قائمة برشلونة، التي ستواجه، ألافيس مساء الأحد القادم، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.