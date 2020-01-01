كومان يستبعد ميسي وشتيجن وكوتينيو من مواجهة فيرينتسفاروشي

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يعلن استبعاد الثلاثي ليونيل ميسي ومارك أندريه تير شتيجن وفيليبي كوتينيو من مواجهة فيرينتسفاروشي.

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة فيرينتسفاروشي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان أصدره الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد من خلاله الفريق على استبعاد الثلاثي ليونيل ميسي ومارك أندريه تير شتيجن وفيليبي كوتينيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

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ديست، وبوسكيتس، وألينا، وجريزمان، وبيانيتش، وبرايثوايت، وديمبيلي، وبوتش، ونيتو، ولونجليه، وبيدري، وترينكاو، وألبا، وماتيوس، ودي يونج، وجونيور، وبينا، ومينجويسا، وكونراد، وتيناس.

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ويأتي قرار كومان باستبعاد الثلاثي رغبة منه في محنهم بعض الراحة على غرار تلك التي منحها لميسي وفرينكي دي يونج في الجولة الماضية.

ويدخل الفريق المباراة بأريحية كبيرة، بعدما نجح في جمع 12 نقطة خلال أول أربع جولات من دور المجموعات في البطولة.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في لقاء الجولة الافتتاحية أمام فيرينتسفاروشي بهدف نظيف ويحتاج للفوز اليوم مع تعثر يوفنتوس للتأكد من الصعود في صدارة المجموعة.

جدير بالذكر أن لقاء الجولة الأخيرة لبرشلونة سيكون أمام يوفنتوس في كامب نو، وهي مباراة تحصيل حاصل حيث تأكد الفريقين من صعودهما للدور التالي.