كومان يرد على جوارديولا ويؤكد: لست قلقًا بخصوص ميسي

مواجهة صعبة لبرشلونة ضد غرناطة

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، أنه يتمنى استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، رغم كل التكهنات المحيطة بمستقبله.

عقد ميسي الحالي مع النادي الكتالوني ينتهي خلال بضعة أسابيع، بوجود اهتمام قوي من باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.

كومان تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة غرناطة، غدًا، الخميس، في الدوري الإسباني، وتطرق إلى العديد من الجوانب الهامة.

ماذا قال كومان عن مستقبل ميسي؟

المدرب الهولندي قال:"لست مهتمًا بالجدل المحاط بمستقبله، أتمنى أن يستمر ليو معنا وقلت ذلك عدة مرات".

وأضاف:"بالنسبة لي يجب أن يعتزل هنا، لأنه لعب لبرشلونة طوال حياته، لكن القرار يعود له في النهاية".

وتابع:"لست قلقًا بخصوص هذا الأمر، أنا قلق فقط بشأن مباراة الغد وتحقيق الفوز، وسنرى ما سيحدث بنهاية هذا الموسم".

ماذا قال عن سباق المنافسة على الدوري الإسباني؟

كومان استكمل في تصريحاته:"الفريق الذي يخوض المباريات وهو في المركز الأول يعتبر الأوفر حظًا، لذلك نحن لسنا المفضلين للفوز باللقب الآن".

وأضاف:"المباراة القادمة مهمة جدًا لنا لأنها قد تجعلنا متصدرين، العودة للقتال للفوز بالدوري أمر رائع حققناه بعدما ابتعادنا بفارق كبير، والآن يجب المواصلة بنفس الصورة من الناحية الذهنية لأن المهمة ما زالت مستمرة".

وأما عن حضور الجماهير للملاعب:"من المهم جدًا أن يتواجد الجمهور في الملعب، في بعض المباريات بهولندا شاهدت مباريات تقام بثلاثة أو أربعة أو خمسة آلاف شخص وكانت أكثر إثارة ومختلفة تمامًا".

كيف رد على بيب جوارديولا وحديثه عن دوري أبطال أوروبا؟

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قال أمس:"أنا متأكد من أنني لو بقيت لفترة أطول في برشلونة، كنت سأفوز بلقبين أو ثلاثة أبطال آخرين، ميسي وسواريز ونيمار لا يمكن إيقافهم، وهم الثلاثي الهجومي الأقوى في حياتي".

وجاء رد كومان:"من المهم أن يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم بفريقك، لقد أظهروا ذلك بالفعل عندما كانوا معًا، ولكن نحن نعمل مع لاعبينا وأظهرنا قدرتنا على القتال".

ويأتي ذلك على هامش عودة الأنباء حول دخول برشلونة في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان.

كيف يبدو موقف برشلونة بالدوري؟

برشلونة يلعب غدًا ضد غرناطة في الليجا، وهو في المركز الثالث بجدول المسابقة بـ71 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الثاني.

الفريق الكتالوني الفائز مؤخرًا بلقب كأس ملك إسبانيا، يمكنه اعتلاء صدارة المسابقة في حالة الفوز، حيث يبتعد بنقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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