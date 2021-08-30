كومان يحدد صفقة اللحظات الأخيرة لإدارة برشلونة!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يحدد الأولوية لإدارة برشلونة في سوق الانتقالات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة قد استقر على ضم مهاجم جديد للفريق في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المدير الفني يرى أن مركز رأس الحربة في حاجة للدعم بالرغم من صفقات الموسم الجاري.

ويريد كومان أن يدعم فريقه برأس حربة كلاسيكي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الذي ينتهي بنهاية يوم الثلاثاء.

وكان برشلونة قد حسم في الساعات الأخيرة رحيل الثنائي إيلاش موريبا لصالح لايبزيج الألماني إيمرسون لصالح توتنهام الإنجليزي.

وسيحصل برشلونة على حوالي 40 مليون يورو من الصفقتين، بالإضافة إلى 10 مليون كمتغيرات يتم دفعها عند تحقيق بعض الشروط.

وسمحت صفقتي موريبا وإيمرسون لإدارة الفريق للبحث عن خيارات جديدة في سوق الانتقالات، وبالرغم من ذلك يفكر جوان لابورتا في ضم المهاجم على سبيل الإعارة.

وبالرغم من عدم وجود أسماء مرشحة لمركز المهاجم حتى اللحظة الحالية علمت بها الصحافة إلا أن كومان رفض بشكل قاطع التوقيع مع ظهير أيمن وأكد للإدارة أن وجود روبيرتو وديست ومينجويزا يعد كافيًا.

جدير بالذكر أن برشلونة اضطر خلال سوق الانتقالات الجاري للتخلي عن ليونيل ميسي مجانًا لصالح باريس سان جيرمان بسبب الأزمة المالية.