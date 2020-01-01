كومان يؤكد: لم نستسلم في ضم ديباي وسيأتي في يناير

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أكد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على أنه سيسعى لضم ممفيس ديباي مرة أخرى إلى النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

اسم ديباي كان مطروحًا والاتفاق بين اللاعب وبرشلونة قد تم، وحتى الاتفاق بين البرسا وناديه ليون قد حدث، غير أن الأزمة المالية وقفت حائلًا في النهاية أمام انضمامه إلى كامب نو.

الأمر برمته تعلق بأن برشلونة تجاوز السقف المادي للرواتب المقرر من الاتحاد الإسباني وكان عليه بيع أحد لاعبيه، حاولت الإدارة بالفعل بيع عثمان ديمبيلي أو إعارته ولكنها فشلت في النهاية.

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كومان عقّب على قضية ديباي بقوله "هناك بالتأكيد احتمال بأن يأتي في يناير، سأحاول ذلك لأنني أحب وجوده هنا، لكن لا يمكنني تقدير الوضع المالي لنادينا في يناير".

وتابع "سيتعين علينا الانتظار لمعرفة قدرتنا المالية، ليس لديّ هذا الدور بل إنه للنادي، أما بالنسبة لي فالأمر مجرد مسألة انتظار".

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كما أضاف "أردنا ممفيس لأنه لاعب رائع ولديه صفات نفتقر إليها في فريقنا في رأيي وتحديدًا في قلب الهجوم بالعمق".

وأتم "بالطبع أخبرته بأفكاري سابقًا وكان كل شيء جاهزًا من حيث المبدأ لكن قواعد رابطة الليجا كان علينا بيع لاعب أولًا، في النهاية لم يحدث ذلك، إنه أمر سيئ للغاية، لكن ممفيس كان يعلم جيدًا الوضع".

يذكر أن برشلونة بعد الاستغناء عن خدمات لويس سواريز بات يفتقر إلى أي لاعب في مركز المهاجم الصريح ما اضطر كومان للاعتماد على ليونيل ميسي في مركز المهاجم الوهمي لسد هذا العجز بحل تكتيكي ذكي.