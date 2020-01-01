كومان: نحن نقتل اللاعبين وفالنسيا ذكرى سيئة لي

سنحاول الفوز كما هو الحال دائمًا..

أعرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن قلقه حيال جدول المباريات المزدحم جدًا بسبب كورونا، معتبرًا أن ما يحدث "سيقتل اللاعبين" من الضغوطات البدنية والنفسية.

تصريحات كومان أتت على خلفية إعلان الاتحاد الإسباني عن موعد بطولة كأس السوبر الإسبانية، ليزداد ضغط جدول البرسا بدرجة لا تصدق تُقلق كثيرًا المدرب الهولندي.

برشلونة سوف يلتقي مع فالنسيا في كامب نو هذا الأسبوع في الدوري الإسباني، وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي عن عدد من القضايا كان في مقدمتها الجدول المزدحم.

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كومان قال "ما زلت أفكر في نفس الشيء كل يوم، الجدول مجنون! إذا فزنا بنصف نهائي السوبر فهناك مباراة أخرى سنلعبها، سننتهي في وقت متأخر وساعات راحة أقل قبل مواجهة غرناطة ظهرًا في الدوري".

كما أضاف "لكننا نقتل اللاعبين، في الرحلات خارج كتالونيا نعود إلى الديار في وقتٍ متأخر للغاية، وبعد يومين تجد رحلة أخرى ومباراة أخرى، علينا حل هذه المشكلة في موسم ضيق للغاية".

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وتطرق كومان للحديث عن خصمه فالنسيا، الذي سبق وأن أشرف على تدريبه لفترة قصيرة لم تكن ناجحة فعليًا وإن كان قد قادهم لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا موسم 2007-08.

الهولندي قال "الحقيقة هي أن فالنسيا ليس الذكرى الأفضل في مسيرتي، "في ذلك الوقت اتخذت قرارات وكنت مخطئا أيضا لكن الحقيقة هي أن فترة العمل هناك كانت قصيرة جدًا"

وتابع "كنت صغيرًا لكن على الأقل حققنا كأس الملك، بدون شك فالنسيا مكان معقد نادٍ خضع للعديد من التغييرات ويبدو لي أنه مكان معقد حيث يتطلب هدوءًا معينًا".

وذهب مدرب هولندا السابق للحديث حول الثنائي ريكي بوتش ورونالد آراوخو، إذ أخذ في الإشادة بالثانئي نظرًا للجهود الكبيرة التي يقوم بها في الفترة الماضية، مرسلًا رسالة إلى الأول عن ضرورة العمل بقوة أكبر.

"نحن نتحدث عن لاعبين مختلفين، ربما يحتاج بوتش إلى مزيد من اللياقة البدنية، لكني أحب الأشخاص الذين يعملون من أجل التطور في كل يوم."

وأتم "في مركز بوتش يوجد العديد من اللاعبين، وربما في التدريبات لا يفعل ما يكفي لجعل المدرب يغير طريقة تفكيره، في الوقت الحاضر، ليس كل شيء يتعلق بالجودة، هناك حاجة إلى أشياء أخرى أيضًا".

يذكر أن التقارير الواردة من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى وجود خلاف كبير بين كومان وبوتش بسبب اعتبار المدرب أن اللاعب جاسوس داخل غرف خلع الملابس ويقوم بنقل الأخبار للصحفيين.