كومان: ميسي مستمتع في برشلونة وكورونا جلبني إلى هنا

تصريحات كومان حول ميسي ومنتخب هولندا وبرشلونة وفيروس كورونا

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن ميسي مستمتع في كل يوم يقضيه مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنه يشارك بقوة في كل الحصص التدريبية والمباريات للنادي.

الحديث حول حالة ميسي يتصدر العناوين في برشلونة نظرًا لاحتمالية رحيل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني وأكثر من سجل أهداف بقميص فريق واحد بنهاية الموسم الحالي.

حول ذلك، يعترف رونالد كومان بأنه هو وعائلته مسرورون بقرار العودة إلى برشلونة، مؤكدًا أن ضغط العمل ليس بالجديد، وهو معتاد على ذلك، لكنه يدرك أنه إذا كان هناك المزيد من الهدوء في النادي كانت ستكون الأمور أفضل.

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وقال المدير الفني الحالي لبرشلونة: "نعم، ربما كنت سأستمر في قيادة منتخب هولندا لولا فيروس كورونا. عندما اتصلوا بي في يناير ليسألوني عما إذا كنت مهتمًا بتدريب برشلونة، قلت إنه قبل أربعة أو خمسة أشهر قبل أمم أوروبا، لم أتمكن من مغادرة المنتخب الوطني

وأضاف: "كان لدي حلم بتدريب برشلونة. لا أعتقد أنه يمكنك الانتظار حتى اللحظة التي يسير فيها كل شيء بشكل جيد أيضًا، حتى وإن لم تكن الظروف في الوقت الحالي مثالية فإنه حلم"

وتابع: "إذا حقق الفريق نتائج جيدة جدًا، فإن الفريق لا يغير مدربه، كلما حدث تغييرًا للمدرب، يكون ذلك لأن الناس ليسوا سعداء، لأن الفريق لا يفوز"

وحول ميسي قال: "إنه سعيد ولديه حماس كبير، هو يمنح الفريق كل ما لديه ووفقًا لما رأيته منه فإنه مستمتع في كل يوم يقضيه مع الفريق الكتالوني"

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يذكر أن برشلونة يعاني هذا الموسم من تذبذب على مستوى النتائج خاصة فيما يخص الدوري الإسباني الذي حقق فيه أسوأ انطلاقة له منذ أكثر من 25 عامًا.