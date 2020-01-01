كومان: ميسي فعل كل ما توقعته

أجواء هادئة في برشلونة وكومان يتحدث عن ميسي من جديد

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن كل ما يقوم به ليونيل ميسي كان متوقعًا بالنسبة له منذ أن تولى منصبه كمدرب للفريق الكتالوني.

وكان ميسي قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية ولكنه تراجع في النهاية وقرر الاستمرار حتى نهاية عقده على الأقل.

وتحدث رونالد كومان في مقابلة مع قناة NOS الهولندية عن قرار الاستغناء عن لويس سواريز وكيف تحدث مع ميسي لشرح مشروعه ومراجعة رغبته في الرحيل عن برشلونة.

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وقال كومان: "فورًا بعد أن أصبحت مديرًا فنيًا لبرشلونة كان القرار الأول بالنسبة لي هو الاتصال بليونيل ميسي، ذهبت إلى منزله وأخبرته عن مستقبله بالنسبة للنادي، وكان استيائه واضحًا"

وأضاف: "وجد سواريز صعوبة كبيرة في اللعب. وأنا أخبرته كل شيء بصراحة، كان الأمر صعبًا عليه، لكنني لم أواجه أي مشكلة معه وانتهت الأمور كما رأى الجميع"

وتابع: "لقد تدرب فقط وقرر أن يتدرب جيدًا. علاقتي جيدة مع لويس لكن النادي أعتقد أنه يبحث عن لاعبين شباب من أجل الفريق"

وأردف: "يمكن الآن رؤية ذلك في المجموعة التي تشارك في المباريات خلال بداية الموسم، حيث. يلعب أنسو فاتي أساسيًا وهو يبلغ من العمر 17 عامًا فقط"

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وحول ميسي قال: "إنه يمتلك من الالتزام ما يكفي لأن يصبح قدوة لمن حوله، استياؤه من رحيل سواريز؟ أتفهم ذلك نظرًا لقرب العلاقة التي كانت تجمع بينهما.

يذكر أن لويس سواريز قد رحل عن النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي منضمًا إلى أتلتيكو مدريد ليخوض رحلة جديدة في الدوري الإسباني أيضًا.