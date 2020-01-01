كومان: لعبنا شوطًا مثاليًا وجريزمان لم يكن محظوظًا

تصريحات كومان بعد الفوز على ريال سوسييداد

أكد رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ الفريق لعب مباراة مثالية في الشوط الأول لكن تراجع في النصف الثاني، مشيدًا بالمدافعين وحارس المرمى.

برشلونة انتصر 2-1 على ريال سوسييداد ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

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وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان هامًا لنا ونستحق الفوز، الشوط الثاني كان أكثر صعوبة وتركنا المنافس يخلق الفرص، ولكن الشوط الأول كان مثاليًا وكنا نستطيع تسجيل أكثر من ذلك".

وتابع: "كان من الضروري أن نعود في النتيجة ولم نشعر بالقلق حينما سجل سوسييداد أول الأهداف".

المدرب الهولندي رأى أنّ الفريق تقبل هزائم الماضي ورد بشكل إيجابي أمام ريال سوسييداد، مشيرًا إلى أنّ الشكل العام للمباراة مميز.

وحول نظام اللعب أوضح: "الأمر يتعلق بكل منافس، اليوم احتجنا لأجنحة عكسية وثنائي في المحور، ولذلك لعب فرينكي وبيدري. لا يوجد نظام ثابت في كرة القدم".

وأردف: "ثنائي الدفاع لعبا مباراة رائعة ويستحقان التواجد في مثل هذه المباريات، كما أنّ غياب الجمهور لن يجعلهما تحت الضغط. جريزمان لم يكن محظوظًا في الكرة التي أهدرها".

واختتم: "نمتلك حارسًا رائعًا وهو تير شتيجن والذي تصدى لكرة خطيرة في الدقائق الأخيرة. الدوري الإسباني لا يزال في الملعب وكل شيء وارد الحدوث".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يواجه فالنسيا السبت المقبل في الجولة 14 من الدوري الإسباني.