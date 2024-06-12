كومان: لست نادمًا على اتهامي لبرشلونة .. ودي يونج أبلغني بكل شيء!

مدرب هولندا يكرر هجومه: غامروا وعلينا دفع الثمن!

تمسك رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، باتهامه لنادي برشلونة بأنه السبب في خسارة منتخب الطواحين لخدمات نجمه فرينكي دي يونج، خلال كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمس الثلاثاء، استبعاد دي يونج من قائمة البطولة القارية لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل.

وكان كومان قد قال في تصريحات سابقة، إن مخاطرة برشلونة بلاعب الوسط الهولندي هي السبب في عدم لحاقه بمنافسات أمم أوروبا، قائلًا: "كانت لديه سوابق مع هذه الإصابة في الكاحل الأيمن ولا ينبغي المخاطرة. ناديه خاطر سابقاً والآن علينا دفع الثمن".

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وأوضح كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، أن غياب دي يونج عن البطولة الأوروبية كان بسبب حقيقة أن برشلونة قد خاطر مع الهولندي بعد مرضه الثاني، وأنه غير نادم على هذه التصريحات.

وأضاف: "لست نادمًا على ما قلته. لكنني انتهيت من هذا مرة أخرى. لن أخوض في مزيد من التفاصيل لأنني أجريت محادثة جيدة مع فرينكي حول هذا الموضوع".

وتابع المدرب الهولندي في حديثه مع الصحفي الذي سأله عن هذا الأمر، قائلًا: "أعتقد أن لدي معلومات داخلية أكثر قليلًا منك".

وتعرض دي يونج للعديد من الإصابات في الفترة الماضية، وهو ما أبعده عن المباريات الأخيرة لبرشلونة، في الموسم الماضي، ليتسبب في غضب المدرب الهولندي كومان.

وكان دي يونج قد أعلن في وقت سابق، أنه كان هناك تسرع في قرار عودته للمشاركة، قائلًا: "ربما في المرة الثانية، بدأت اللعب مبكرًا جدًا وكانت الإصابة لا تزال في رأسي".